Kidawa-Błońska wbija szpilę Budce: Wszyscy o tym wiedzieli

Była kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta skomentowała w ten sposób słowa szefa PO, który stwierdził w TVN24, że nie wiedział o pomyśle bojkotowania wyborów 10 maja.

– O tym, że nie możemy w takich wyborach brać udziału wiedzieli wszyscy i była na to zgoda. Jak to było skomunikowane, to jest coś innego. Borys Budka, wszyscy o tym wiedzieli, jestem osobą odpowiedzialną – powiedziała Kidawa-Błońska.

Pytana, czy lider PO teraz kłamie, odparła: – Mówię wyraźnie, o tym wiedzieli wszyscy. Dopytywana, czy straciła zaufanie do Budki Kidawa-Błońska odpowiedziała, że nie.

Poproszona o wymienienie trzech najważniejszych punktów programu wyborczego Rafała Trzaskowskiego stwierdziła, że "wybieramy prezydenta, nie premiera i rząd". – Prezydent może mówić, jakie kierunki są najważniejsze. Dla Rafała Trzaskowskiego, zdrowie, edukacja... – dodała.

Na uwagę prowadzącego program, że to zbyt ogólne stwierdzenie, Kidawa-Błońska zareagowała słowami: – Zachęcam wszystkich do przeczytania programu.

Czytaj także:

Duda czy Trzaskowski? Nowy sondaż