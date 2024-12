Abp Szewczuk: Ekshumacja na Wołyniu pomoże nam wyleczyć rany

Słowa padły w tradycyjnym przesłaniu wideo w 146. tygodniu pełnej inwazji rosyjskiego agresora na pokojową ukraińską ziemię. Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) wyraził nadzieję, że spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy zapoczątkuje upamiętnienie ofiar tragedii wołyńskiej i ofiar wojny ukraińsko-polskiej, a "ekshumacja grobów, uczczenie niewinnych ofiar i stanięcie razem w prawdzie pomoże nam uleczyć rany naszej pamięci historycznej i zbudować wspólną przyszłość opartą na dialogu, pojednaniu i wzajemnym przebaczeniu".

Papież Franciszek nawiązał do sytuacji Ukrainy

Zwierzchnik UKGK podsumowując miniony tydzień, zauważył, że podczas audiencji ogólnej w Watykanie Ojciec Święty Franciszek przypomniał całemu światu, że "na Ukrainie rozpoczęła się zima, która może być jedną z najtrudniejszych we współczesnej historii naszego niepodległego państwa". "I tak właśnie się stało: wróg próbował nie tylko zaatakować pozycje ukraińskiej armii na całej linii frontu, ale także nieustannie niszczyć krytyczną infrastrukturę naszych miast i wsi" – podkreślił.

Zwierzchnik UKGK powiedział, że "ośrodki leczenia ran wojennych, 'punkty niezwyciężoności', gdzie "wszyscy potrzebujący mogą znaleźć dostęp do elektryczności, ciepła i otrzymać łaskę Ducha Świętego w sakramentach świętych oraz słowo nadziei od swojego Kościoła, są otwierane i nadal żyją w naszych wspólnotach i parafiach". "Dlatego dzisiaj chcemy jeszcze raz przemówić z serca niezłomnej Ukrainy: Ukraina trwa, Ukraina walczy, Ukraina się modli!" – podkreślił abp Szewczuk.

Spotkanie szefów MSZ Polski i Ukrainy. Przełom ws. ekshumacji na Wołyniu?

Zwierzchnik UKGK podziękował Bogu, że doszło wreszcie do historycznego spotkania ministrów spraw zagranicznych Ukrainy i Polski. Wyraził nadzieję, że zapoczątkuje ono upamiętnienie ofiar tragedii wołyńskiej i ofiar wojny ukraińsko-polskiej. "Mamy nadzieję, że ekshumacja grobów, uczczenie niewinnych ofiar i stanięcie razem w prawdzie pomoże nam uleczyć rany naszej pamięci historycznej i zbudować wspólną przyszłość opartą na dialogu, pojednaniu i wzajemnym przebaczeniu" – powiedział abp Szewczuk.

Podziękował również wszystkim, którzy wzięli udział w corocznej zbiórce "Andrzejowym groszu" (Andrijiw hrisz), która odbywa się w święto św. Andrzeja Pierwszego Powołanego, i przyczynili się do ogólnokościelnego funduszu UKGK, którego celem jest wspieranie potrzebujących. Arcybiskup przypomniał, że akcja zbiórki obejmuje potrzebujących nie tylko w Ukrainie. "Tak więc, zgodnie z decyzją naszego Synodu Biskupów, połowa zebranych w tym roku środków została wysłana do Argentyny, do naszych wspólnot w tym kraju, które są na skraju przetrwania w kontekście trudnej sytuacji gospodarczej w tym kraju Ameryki Łacińskiej. Solidarność ogólnokościelna funkcjonuje" – podsumował zwierzchnik UKGK.

Na zakończenie modlił się: "Boże, bądź naszym światłem w czasach ciemności! Boże, bądź naszą siłą w czasach naszej słabości i, być może, w czasach bezsilności! Boże, pobłogosław cierpliwą Ukrainę swoim sprawiedliwym, niebiańskim pokojem!".

