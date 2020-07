Sanepid do zmiany

Jan Tomaszewski o związkach partnerskich: Szafowanie życiem dzieci

Jaki prezydent ma prawo szafować życiem dziecka, czy niemowlęcia? I tu mam pytanie do pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego – co będzie, gdy dziecko wychowane przez dwóch tatusiów pójdzie do szkoły podstawowej? Ono będzie przechodzić...