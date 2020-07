Starość nie radość

„Mam fatalną opinię. Jestem mętnym celebrytą z TVN. Daleko mi do wzorca typowego 50-latka” – zaczął swój wpis. Potem jest dużo patosu i jakiegoś pustosłowia, by na koniec stwierdzić, że „to nie PiS zmienia ten kraj, zmienia go wasza bezczynność”.

„Na świecie nie ma nic za darmo. Chcecie fajnego kraju, to sobie go zbudujcie. Nie ulegajcie średniactwu. Waszym obowiązkiem jest wieść bogate życie w normalnej ojczyźnie. Możecie zacząć już w najbliższą niedzielę. W ostatnich wyborach prezydenckich różnica wynosiła 518 316 głosów! Pamiętajcie. Młodość to kompetencja. Wykorzystajcie ją!” – zakończył swój apel.

Jeśli młodość to kompetencja, to znaczy, że pan Wojewódzki nie powinien już się wypowiadać. Czyż nie?