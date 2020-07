Schetyna: Serdecznie życzę przegranej Andrzejowi Dudzie

Według Grzegorza Schetyny wczorajsza debata w Końskich, w której wziął udział prezydent Andrzej Duda była ustawiona. Jednocześnie polityk stwierdził, że będzie ona przyczyną jego wyborczej porażki.

Schetyna stwierdzi również, że Platforma Obywatelska "ma teraz dobry czas". Według niego uczciwa debata powinna była zostać zorganizowana przez trzy największe telewizje przy współudziale innych mediów.

– Jestem zwolennikiem debat, ale jeżeli debata ma sens, to musi być uczciwa i uczestniczący w niej kandydaci na prezydenta muszą mieć takie same szanse. I można było zrobić taką debatę, jeżeli organizatorami byłyby trzy największe telewizje + inne media i to było możliwe, to było na stole. I tej propozycji odmówił Andrzej Duda. Andrzej Duda powiedział: nie, nie chcę takiej debaty, nie chce normalnej debaty, chcę debaty ustawianej, organizowanej przez TVP, której przekazałem podpisem 2 mld zł. Znaczy taka jest prawda o tym, co było wczoraj – powiedział były przewodniczący PO.

Odnosząc się do uczestnictwa prezydenta Dudy we wczorajszej debacie Schetyna dodał: "Więc uważam, tak, to prawda, wybory można przegrać w Końskich i Andrzej Duda, czego mu serdecznie życzę, przegrywa wybory po ustawianej debacie w Końskich, którą widzieliśmy wczoraj".

Czytaj także:

"To niezrozumiałe". Trzaskowski mocno o słowach prezydenta: Nie przynależy do XXI wieku