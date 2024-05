Zmiany w rządzie. Prezydent powołał czterech nowych ministrów

Premier Donald Tusk dokonał zmian w rządzie w ubiegły piątek. Ministrem spraw wewnętrznych i administracji został Tomasz Siemoniak, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego – Hanna Wróblewska, ministrem rozwoju i technologii – Krzysztof Paszyk, a ministrem aktywów państwowych – Jakub Jaworowski.

Prezydent apeluje premiera. "Jestem otwarty na współpracę"

– Mam nadzieję na dobrą współpracę (…) Życzę wszystkim państwu ministrom pomyślności. Dziękuję, że państwo podejmujecie te obowiązki w trudnych (...) czasach. Wierzę w to głęboko, że będzie to z pożytkiem dla Rzeczypospolitej – powiedział prezydent po zaprzysiężeniu, apelując do premiera i wicepremierów o współpracę.

– Jestem otwarty na współpracę, jestem otwarty (…) na dialog, mimo tego, że teoretycznie wywodzimy się z różnych środowisk politycznych i z różnych, można powiedzieć, obozów politycznych. Ja jestem otwarty na dialog, bo sprawy Rzeczypospolitej leżą mi na sercu przede wszystkim – podkreślił Duda.

Tusk: Będziemy bezwzględni wobec zła

Premier Donald Tusk zaznaczył, że dla rządu priorytetem będzie bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne "we wszystkich aspektach, we wszystkich kontekstach".

– Będziemy tutaj działali bez żadnego wahania, będziemy podobnie jak ci ministrowie, którzy dzisiaj odchodzą, będziemy bezwzględni wobec zła i każdego dnia, każdej godziny będziemy współpracowali, działali z każdym, kto ma dobrą wolę na rzecz tego bezpieczeństwa – powiedział Tusk.

Przed uroczystością zaprzysiężenia nowych ministrów w Pałacu Prezydenckim prezydent i premier odbyli rozmowę "w cztery oczy". Jej przebieg nie jest znany.

Rekonstrukcja rządu. Ministrowie chcą do Brukseli

Z rządu odeszli politycy, którzy planują start w wyborach do Parlamentu Europejskiego: minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz minister aktywów państwowych Borys Budka.

Wybory do europarlamentu odbędą się w krajach Unii Europejskiej między 6 a 9 czerwca, w Polsce – w niedzielę, 9 czerwca.

