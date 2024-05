Tusk ogłosił zmiany w rządzie. Oto nowi ministrowie

Z gabinetem Donalda Tuska pożegnali się w piątek minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz minister aktywów państwowych Borys Budka. Konieczność zmian w rządzie ma związek z wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca. Ministrowie, którzy stracili funkcje w rządzie powalczą w nich o mandat.

Donald Tusk: Nadchodzi czas porządkowania

– Dochodzi do pierwszych zmian w rządzie. Kiedy zaczynaliśmy prace jako przedstawiciele koalicji 15 października, kiedy tworzyliśmy rząd, z góry zapowiadałem, ci którzy mnie znają i pamiętają z dawnych lat, z pierwszej kadencji premierowania, wiedzą że nikt, włącznie ze mną, nie powinien przywiązywać się za bardzo do myśli, że jest wieczny – powiedział szef rządu podczas konferencji w KPRM. Jak wyjaśnił, zasada ta "wynika z takiego głębokiego przekonania, że jesteśmy tutaj po to, żeby maksymalnie, optymalnie wykorzystywać możliwości, okoliczności i liczy się wyłącznie interes publiczny, państwowy".

Donald Tusk podkreślił, że żegnający się dziś z rządem ministrowie wykonali swoje działania, a – jak dodał – oczekiwał od nich efektywnego, czasem twardego działania.

– Te pierwsze miesiące, i chyba dobrze mnie zrozumiecie, kiedy użyję tej metafory, to były miesiące rozbijania muru. Dzisiaj nadchodzi czas porządkowania i to jeden z powodów, nie dotyczy to każdego przypadku, ale dla których zdecydowaliśmy się wspólnie na te zmiany – oświadczył premier.

Rekonstrukcja rządu. Znamy następców Kierwińskiego, Budki, Hetmana i Sienkiewicza

I tak, z informacji przekazanych na konferencji wynika, że Marcina Kierwińskiego na stanowisku szefa MSWiA Tomasz Siemoniak. Pozostanie on również na dotychczasowej funkcji ministra-koordynatora służb specjalnych.

Nowym ministrem kultury i dziedzictwa narodowego zostanie Hanna Wróblewska.

Na następcę Borysa Budki w MAP premier wyznaczył Jakuba Jaworowskiego.

Z kolei na czele resortu rozwoju i technologii stanie Krzysztof Paszyk.

twitterCzytaj też:

Gorąco w Sejmie. Tusk krzyczał do posłów PiS: Proszę milczeć!Czytaj też:

Tusk pyta o kontakty Kaczyńskiego ze szpiegiem KGB. Jest reakcja prezesa PiSCzytaj też:

Nagła zmiana ws. CPK. Tusk ma problem?