"Nie jesteśmy hipokrytami". Budka o Marszu Niepodległości

– Jest pewna granica. Nigdy nie zaakceptuję flag ONR na Marszu Niepodległości. Nigdy nie zaakceptujemy faszystowskich gestów. To na szczęście jest zdecydowana mniejszość. To są ludzie bardzo nieodpowiedzialni, ale trzeba jasno mówić. My nie jesteśmy hipokrytami. Do wyborców mówimy, gdzie jest ta granica – mówił na antenie Polsat News Borys Budka.

Lider Platformy skomentował także poniedziałkową wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy na temat dobrowolności szczepień: – Prezydent Duda, który mówi o tym, że szczepienia nie powinny być obowiązkowe, to jest tak jakby powiedział, że na czerwonym świetle niech jeden przejeżdża, nie przejeżdża. Dziś potrzebna jest edukacja, dziś minister zdrowia mówi o szczepionkach, dziś główny inspektor sanitarny mówi o szczepionkach, a Andrzej Duda? Czekam kiedy powie, że Ziemia jest płaska.

Budka pytany o wewnętrzne sondaż jego partii wskazał, że o zwycięstwie zadecyduje kilkadziesiąt tysięcy wyborców. – Jest potrzebna pełna mobilizacja, bo jest dokładnie pół na pół. Dokładnie tak. Raz jednego dnia przewaga Rafała, drugi raz Andrzeja Dudy. Jest potrzebna absolutna mobilizacja. Moim zdaniem to będzie różnica 100 tys., 50 tys. głosów. Nie będziemy wiedzieć myślę w wieczór wyborczy do końca kto wygrał – mówił Borys Budka w programie „Gość Wydarzeń” Polsat News.