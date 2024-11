Kiedy kandydat Lewicy na prezydenta? Padła data

Wybory prezydenckie zaplanowane są na wiosnę przyszłego roku. Wiadomo już, że zmierzą się w nich Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki, a także Szymon Hołownia z Polski 2050, Sławomir Mentzen z Konfederacji oraz Marek Jakubiak. Zagadką wciąż pozostaje nazwisko polityka, który o najwyższy urząd w państwie powalczy z ramienia Lewicy. Kiedy możemy spodziewać się ogłoszenia decyzji w tej sprawie? O tym w porannej rozmowie RMF FM mówiła Anna Maria Żukowska.

Posłanka poinformowała, że o kandydacie Lewicy na prezydenta Rada Krajowa zdecyduje 15 grudnia. Tego samego dnia decyzja zostanie ogłoszona opinii publicznej. Żukowska nie była w stanie odpowiedzieć, czy będzie to kandydat, czy kandydatka. – Decyzja jeszcze nie zapadła – oświadczyła.

Szefowa klubu Lewicy została zapytana o doniesienia Wirtualnej Polski, w myśl których wśród potencjalnych kandydatów na prezydenta jest obecny prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. – Różne kandydatury są badane – odparła wymijająco, po czym dodała: "Robiliśmy badania, mieliśmy wczoraj analizę tych badań i są ciekawe wnioski".

W rozmowie pojawił się również wątek ewentualnego zagospodarowania głosów lewicowego elektoratu przez Rafała Trzaskowskiego. Czy Lewica nie obawia się takiego scenariusza? Żukowska podkreśliła tu, że trzeba walczyć i jej ugrupowanie chce walczyć.

– Ja nie będę niczego przesądzała, dlatego że różne niespodzianki wyborcze są możliwe, co pokazują ostatnio wybory w innych krajach. Też bym nie przesądzała tego, kto wejdzie do drugiej tury. My walczymy o wejście do drugiej tury – podkreśliła.

