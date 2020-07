"To się nie klei". Sztabowiec Trzaskowskiego nie potrafił wskazać źródła finansowania dodatku dla matek

– Czy pan lubi, kiedy politycy składają obietnice, ale nie sprawdzają, czy nas na to stać, ile to będzie kosztowało? – zapytał sztabowca Rafała Trzaskowskiego prowadzący rozmowę red. Marcin Zaborski. – Ja generalnie nie lubię obietnic, które są obietnicami bez pokrycia, ale krzyczę razem ze wszystkimi, którzy krzyczą "mamy dość" – wskazał Gramatyka.

– Rafał Trzaskowski rzuca: 200 zł do emerytury dla matek za każde dziecko, a chwilę później przyznaje, że to nie jest policzone. "W tej chwili będę badał sytuację finansową. Gdyby chcieć wprowadzić tej projekt już od dziś, on byłby bardzo kosztowny" – dziennikarz przywołał słowa kandydata KO.

– To jest policzone. To jest koszt mniej więcej odpowiadający programowi 500 Plus, mniej więcej 40 mld zł. Natomiast najprawdopdobniej pan prezydent miał na myśli to, że dzisiaj nie znamy realnego stanu finansów państwa – odpowiedział poseł KO.

– No tak, no to można mówić, że nie wiemy, jak wyglądają finanse państwa, jest dziura gigantyczna, a zdrugiej strony proponować wydatek na 40 mld zł. Klei się to – dopytywał red. Zaborski. Gramatyka odparł: – Myślę, że tak. Ja uważam, że te pieniądze są do pozyskaniam, wystarczy przestać wydawać pieniądze na prawo i lewo, przestać szastać pieniędzmi na jakieś nietrafione inwestycje. Chociażby eletrownia w Ostrołęce pochłonęła 2 mld zł (...) Rząd PiS obiecuje jakie gigantyczne inwestycje, nie wiadomo, czy komukolwiek potrzebne, wydaje na to pieniądze.

– To panie pośle konkretnie, od kiedy taki dodatek miałby funkcjonować? – zapytał dziennikarz. – Jeżeli poznamy autentyczny obraz finansów państwa (...) to wtedy pokażemy, gdzie jest źródło pokrycia – zapewniał polityk. Michał Gramatyka nie potrafił wskazać, czy propozycja Rafała Trzaskowskiego miałaby dotyczyć obecnych emerytek czy kobiet, które dopiero przejdą na emeryturę.