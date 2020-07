Kiedy zakaz aborcji eugenicznej? Prezes PiS: Bardzo bym chciał...

Pytanie o to, kiedy należy się spodziewać wprowadzeniu zaostrzenia prawa aborcyjnego, szefa partii rządzącej zapytał widz TV Trwam. Jarosław Kaczyński wskazał, że to "skomplikowana kwestia". Jak przypomniał, w Trybunale Konstytucyjnym znajdują się obecnie wnioski dotyczące ustawy o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Grupa posłów zwróciła się o zbadanie, czy przepisy dotyczące możliwości aborcji ze względu na ciężkie wady płodu są zgodne z konstytucją. Kaczyński zaznacza, że do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez TK żadne kroki nie zostaną podjęte. Jednocześnie zapewnił, że nie wiem, kiedy TK zajmie się tą kwestią.

– Ja osobiście liczę na to, że ten wyrok pewnego dnia, i to może nieodległego, zostanie wydany, ale na to naprawdę wpływu żadnego nie mamy – mówił prezes PiS. Jak dodał, aborcja eugeniczna powinna zostać zakazana w momencie, w którym nie wywoła ostrych protestów społecznych, a w konsekwencji nie doprowadzi do zmiany prawa w tym zakresie o 180 stopni.

– W obecnym kształcie PiS, kiedyś było inaczej, ludzie, którzy byliby za tym, żeby aborcja była w tym obecnym zakresie, wąskim, ale jednak dopuszczalna, jest niewielu – zapewnił Kaczyński w "Rozmowach niedokończonych". Prezes PiS deklarował, że jego ugrupowanie będzie dążyło do tego, żeby cała sprawa została "rozwiązana w społecznym spokoju".

– Bardzo bym chciał, żeby ta aborcja eugeniczna została co najmniej ograniczona do takich wypadków skrajnych – powiedział.

