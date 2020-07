Sakiewicz uderza w liderów Konfederacji: Egoistyczne, partyjniackie zachowanie

Podczas porannej konferencji prasowej Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów z 99,97 proc. komisji. Wynika z nich, że Andrzej Duda zdobył 51,21 proc., natomiast Rafał Trzaskowski – 48,79 proc. Werdykt wyborców Tomasz Sakiewicz uznał za "zdecydowany sukces obozu dobrej zmiany". Publicysta podkreślił, że "druga tura wyborów prezydenckich nie miała charakteru personalnego, tylko referendum - za czy przeciw dobrej zmianie, tu odpowiedź była prosta".

Redaktor naczelny "Gazety Polskiej" ma jednak uwagi do części wyborców Konfederacji i kierownictwa tej partii. – Jedyne zamieszanie to ta część wyborców Konfederacji, która dała się zmanipulować i zagłosowała na Trzaskowskiego – ocenił.

Sakiewicz docenił postawę Rafała Bąkiewicza, który mimo zastrzeżeń poparł Andrzeja Dudę. Wskazał jednak na "bardzo egoistyczne, partyjniackie zachowanie kierownictwa Konfederacji, które nie patrząc na interes narodowy, robiło co mogło żeby Andrzej Duda przegrał". – Te dwie postawy w jednym ugrupowaniu pokazują, kto tak naprawdę wierzy w to co mówi, a kto na tych poglądach chce robić polityczny interes – dodał.