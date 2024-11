Twórca Red is Bad pozostanie w areszcie. Zażalenie adwokata Pawła S. oddalone

Postanowienie sądu rejonowego ws. zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania zostało utrzymane w mocy. Oznacza to, że Paweł S. pozostanie za kratami co najmniej do 28 stycznia 2025 roku. Informacje w tej sprawie przekazali mediom prokuratorzy Sebastian Głuch i obrońca Adam Klepczyński.

Ekstradycja Pawła S. z Dominikany do Polski

Paweł S. od 10 października był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Wydano za nim również list gończy oraz europejski nakaz aresztowania (ENA).

30 października biznesmen został deportowany do Polski z Dominikany. Po wylądowaniu w Warszawie został przejęty przez funkcjonariuszy CBA, a następnie przekazany do prokuratury w Katowicach.

Następnego dnia po godzinie 17 Prokuratura Krajowa poinformowała, że S. usłyszał zarzuty, które dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także prania brudnych pieniędzy. Podejrzanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Obecnie jest wobec niego stosowany tymczasowy areszt.

Twórca Red is Bad a sprawa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

Od grudnia ub.r. prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Dotyczy ono między innymi dopuszczenia się w okresie od lutego 2021 r. do listopada 2023 r. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników Agencji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Mowa jest tu o "organizowaniu i procedowaniu zakupu towarów" dla RARS, a tym samym "działania na szkodę interesu publicznego". Paweł S. jest jednym z podejrzanych w tym śledztwie.

Drugim podejrzanym jest były szef RARS Michał K., który został zatrzymany we wrześniu w Wielkiej Brytanii. Przebywa w areszcie w Londynie, gdzie czeka na proces ekstradycyjny.

