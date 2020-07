Szokujące wpisy polityka PSL. "To jest pogarda, bo ci ludzie są dnem tego narodu!"

Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła w poniedziałek wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich na podstawie danych ze wszystkich obwodowych komisji. Andrzej Duda uzyskał w sumie 10 mln 440 648 głosów, co daje mu 51,03 proc. Rafał Trzaskowski otrzymał natomiast 10 mln 18 tys. 263, co przekłada się na 48,97 proc. poparcia. Jak wiadomo, nie wszystkich takich werdykt wyborców zadowolił. Wśród tych rozczarownych znalazł się były wiceminister rolnictwa, a obecnie radny powiatu kluczborskiego Andrzej Butra.

"Wy****dalać na Białoruś"

Już w wieczór wyborczy, po ogłoszeniu sondażowych wyników głosowania, zamieścił w mediach społecznościowych wulgarny wpis. "Co za je*nięty durny naród" – napisał na Facebooku. Dzień później nie było lepiej.

"No i z pomocą niedouczonych wschodniodebili anal wygrał" – napisał w powyborczy poniedziałek. W jednym z komentarzy wyborców Andrzeja Dudy nazwał "pi***dami".

Na tym jednak nie był koniec. Polityk zaatakował także swoich partyjnych kolegów. "Wszystkie ciule z psl ktore glosowaly na du.. wy****dalać ns Białoruś" – napisał (pisownia oryginalna - red.).

"Ci ludzie są dnem narodu"

Co znamienne były wiceminister nie żałuje swoich słów. W rozmowie z dziennikarzem „nto" Butra stwierdził, że inaczej tych wyborów nie da się skomentować. – Możemy się pięknie różnić, ale tamci są debilami. Ludzi, którzy są za tym, żebyśmy stali się częścią mongolskiego Wschodu, nie da się obrazić. Dla normalnych jestem normalny, ale dla debili nie! – oświadczył polityk PSL.

Zgodził się przy tym z dziennikarzem, że jego wypowiedzi to język pogardy. – To jest pogarda, bo ci ludzie są dnem tego narodu! Proszę napisać, że ci wyborcy ze Wschodu, którzy zdecydowali o wynikach tych wyborów, to ciu***e i niech spier****** na Białoruś! – dodał.

Czytaj także:

Szef TAI: Monika Olejnik kłamieCzytaj także:

Wildstein: Polska pokazała im środkowy palec. Niech gniją we własnym bagnie