IPN chce włączyć Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu do struktur prokuratury

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej zwróciło się do ustawodawców o podjęcie kroków zmierzających do nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, aby przeniesiono Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu do struktur prokuratury powszechnej.

"Jednocześnie Kolegium IPN deklaruje pomoc w pracach nad nowelizacją ustawy" – czytamy w komunikacie.

