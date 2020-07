Jaruzelska ujawniła swój majątek. Jest wart ponad 7 mln zł

Monika Jaruzelska, córka komunistycznego generała Wojciecha Jaruzelskiego, to jedyna reprezentantka komitetu SLD Lewica Razem w Radzie Warszawy.

Wirtualna Polska opisuje szczegóły oświadczenia majątkowego radnej za ubiegły roku. Jaruzelska posiada liczące 157 mkw. mieszkanie w centrum Warszawy niedaleko placu na Rozdrożu o wartości 2,5 mln zł. Po rodzicach Jaruzelska odziedziczyła 120-metrową willę przy ul. Ikara na Mokotowie, której wartość wyceniła na 4 miliony zł. Posiada również 100-metrowy domek letniskowy na Mazurach z działką (5 tys. metrów kwadratowych). Jego wartość to milion złotych.

Oszczędności Moniki Jaruzelskiej na koniec ubiegłego roku wyniosły 250 tys. zł oraz 10,2 tys. dolarów. W 2018 roku miała odpowiednio: 158,9 tys. zł oszczędności, a także 11,2 tys. dolarów.

Jako źródła dochodu, wykazała dietę radnej – 22,6 tys. zł, najem mieszkania – 8,8 tys. zł, działalność osobistą – 4,9 tys. zł. A tytułem praw autorskich otrzymała 6 tys. zł.

Radna jest właścicielką samochodu Land Rover Freelander II z 2008 r. Wśród składników mienia ruchomego powyżej 10 tys. zł córka generała Jaruzelskiego wymieniła pamiątki rodzinne i pierścionek zaręczynowy. Do spłacenia ma kredyt hipoteczny na zakup mieszkania zaciągnięty w 2007 r. we frankach szwajcarskich. Termin spłaty 2038 r. Pożyczka opiewała na 819 tys. franków, do spłaty ma 395 tys. franków – opisuje WP.

Monika Jaruzelska prowadzi własną działalność gospodarczą. Jej firma nosi nazwę "Szkoła Stylu Moniki Jaruzelskiej". W ubiegłym roku, jak wynika z oświadczenia, firma nie zarobiła nic.