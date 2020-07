Zaskakujący głos posła Lewicy. "Jest czego pogratulować"

We wtorek rano, po czterech dniach trudnych negocjacji, europejscy liderzy osiągnęli porozumienie w sprawie unijnego budżetu na lata 2021–2027 i funduszu odbudowy. Polska ma otrzymać w sumie ok. 750 mld zł. Politycy opozycji próbują kwestionować sukces negocjacyjny polskiego rządu. Wśród nich nie znalazł się jednak poseł Krzysztof Gawkowski. Poseł Lewicy odniósł się do sprawy w progamie "Kwadrans Polityczny" na antenie TVP1.

– Jestem przyzwyczajony do tego, że nie wszyscy w polskim parlamencie uważają, że sukces trzeba chwalić. Lewica uważa inaczej. Jeżeli mamy sukcesy ewidentne i bez względu czy to byłyby sukcesy rządu PiS-u, Platformy, Lewicy, to byśmy mówili o nich dobrze – podkreślił Gawkowski. Jak tłumaczył, jeżeli są dla Polski duże pieniądze, to mówię o nich dobrze, bo skorzystają obywatele, firmy, będą wyższe płace, będzie więcej inwestycji, Polska będzie miała szanse szybciej się rozwijać.

– Nie rozumiem po co to krytykować. Wierzę głęboko, że ten artykuł dotyczący praworządności będzie też elementem takiego nacisku, że w Polsce nie dojdzie do tego, że przesilenie jakieś w samorządach ma nastąpić, jak zapowiadają niektórzy politycy PiS-u, nie dojdzie do repolonizacji mediów, a to będzie oznaczało, że po pieniądze będziemy sięgali, a z drugiej strony w Polsce będzie to wszystko zachowane, co nazywamy demokratycznym państwem prawa, więc cieszę się – dodawał.

Poseł Lewicy przyznał, że jest czego gratulować premierowi Morawieckiego. – Polska rzeczywiście uzyskała bardzo dużą obietnicę środków z UE na najbliższe kilka lat – wksazał. Gawkowski ocenił, iż środki które mielibyśmy otrzymać to perspektywa, która "może być drugim skokiem rozwojowym dla Polski, szybszym dogonieniem tej Europy Zachodniej, o której przez lata marzyliśmy".

