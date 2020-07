Schetyna o unijnych pieniądzach i praworządności: Musi być taki zapis

Warzecha: Tusk zrzuca ludzi z wozu w sposób bezwzględny

- Myślę, że Ukraińcy wiedzieli, co robią. Oczywiście polskie życie polityczne można mieć za słabe, jeśli chodzi o jakość. Na pewno nie jest jednak tak skorumpowane, jak nam się wydaje. Jednak to, co dzieje się u nas, to piaskownica...