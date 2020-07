Gowin: Nie ma buntu przeciw prezesowi, ale są różnice zdań

– Spodziewam się, że dzisiejsze posiedzenie prezydium Porozumienia będzie spokojne. Musimy przygotować dokumenty przed zjazdami wyborczymi, które miały się odbyć na wiosnę, a z oczywistych względów zostały przesunięte. Nie jest też tajemnicą, że trwają rozmowy na temat priorytetów programowych rządu. Prezydium i na ten temat będzie dyskutować – mówił w TVP Jarosław Gowin.

Gowin był również pytany o zmiany w rządzie i o to, czy chciałby do niego powrócić. – Wszystko zależy od zmian struktury rządu, priorytetów programowych, dopiero na końcu będziemy rozstrzygać sprawy personaliów. Tak więc wszelkie spekulacje dzisiaj są bezprzedmiotowe. Jedno jest pewne. Premierem pozostanie Mateusz Morawiecki bo to PiS, jako największe ugrupowanie, wskazuje premiera, a stanowisko prezesa Kaczyńskiego w tej kwestii jest jednoznaczne – mówił. – Jestem człowiekiem zadaniowym. Jeśli będę potrzebny obozowi Zjednoczonej Prawicy w rządzie, podejmę się tego, jeśli będę potrzebny w parlamencie, to także w pełni zaspokoi moją chęć oddziaływania na rzeczywistość –podkreślił.

Dopytywany, czy opozycji uda się podważyć wynik wyborów prezydenckich, stwierdził, że "jakiekolwiek próby podważenia legalności tych wyborów są głosem rozpaczy i przejawem nieudolności ze strony opozycji". – Przypomnę, że na ten termin przełomu czerwca i lipca zgodziły się wszystkie partie reprezentowane w parlamencie. Obserwuję też znacznie bardziej odpowiedzialne podejście do tej sprawy ze strony mniejszych partii opozycyjnych, czyli z jednej strony Lewicy, z drugiej strony Koalicji Polskiej. Jedynym „klientem" awanturującym się jest PO. Ale wydaje mi się, że jest to przejaw pewnej bezradności – dodawał.