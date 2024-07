Burza po zawieszeniu Babiarza: Wzywają do odwołania władz TVP

Do decyzji władz Telewizji Polskiej o zawieszeniu legendarnego dziennikarza sportowego posłowie Konfederacji odnieśli się na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Konfederacja reaguje na zawieszenie Babiarza

– Przemysław Babiarz w swojej wypowiedzi nie powiedział nieprawdy, nie powiedział nawet swojej opinii, z którą można się zgadzać lub nie, powiedział obiektywny fakt – podkreślił Michał Wawer. Polityk wskazywał, że słowa te nie powinny nikogo dziwić, bo piosenka "Imagine" jest od wielu lat nieoficjalnym hymnem rozmaitych komunistycznych, lewicowych organizacji. – Jest wiedzą powszechną, że jest tak naprawdę artystyczną formą wykonania właśnie manifestu komunistycznego, o którym mówił sam autor piosenki – przypomniał.

Wawer wskazywał, że choć w słowach dziennikarza nie było nic kontrowersyjnego, to władze TVP zareagowały na nie w sposób histeryczny. W ocenie parlamentarzysty, pokazuje to, że boją się one prawdy jak diabeł wody święconej.

Wawer: To kolejna niespełniona obietnica Tuska

– Widzimy, że jest to kolejna niespełniona obietnica Donalda Tuska. Nie ma odpolitycznienia, odpartyjnienia Telewizji Polskiej. Mamy jedynie inspirację tym, co robił PiS i robienie tego, co robił PiS, tylko w drugą stronę. Zamiast TV PiS, mamy TV Platforma, w której każdy musi myśleć o tym, co może się spodobać temu nowemu prezesowi, czyli Donaldowi Tuskowi – kontynuował Wawer.

Jak podkreślał, nie może być inaczej, skoro prezesem TVP jest partyjny funkcjonariusz Tomasz Sygut, a wicedyrektorem ds. strategii były rzecznik Nowej Lewicy Marek Kacprzak. – Tyle zostało z obietnicy, że TVP zostanie odpolityczniona – powiedział.

– Nie tak powinna wyglądać telewizja publiczna! Wzywamy do dymisji Tomasza Syguta, wzywamy do dymisji całych upolitycznionych władz obecnej TVP i do przeprowadzenia faktycznego, obiecanego Polakom procesu odpolitycznienia telewizji publicznej – podsumował.

Przemysław Babiarz zawieszony za komentarz na otwarciu IO

W piątek wieczorem w Paryżu odbyła się ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Wydarzenie obfitowało w kontrowersje, zwłaszcza poprzez odniesienia do ideologii LGBT oraz parodię Ostatniej Wieczerzy, co wywołało lawinę krytycznych komentarzy nie tylko w Polsce. Jednym z punktów artystycznej części uroczystości była piosenka Johna Lennona "Imagine".

– Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety – powiedział Przemysław Babiarz, komentując na antenie TVP ceremonię otwarcia igrzysk.

Dzień później za słowa te dziennikarz został decyzją obecnych władz Telewizji Polskiej zawieszony i odsunięty od komentowania olimpiady.

