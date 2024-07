CPK ogłosiło przetarg na tunel kolei dużych prędkości w Łodzi

Będzie to trzeci i największy kontrakt na roboty budowlane dla najbardziej zaawansowanego obecnie projektu kolejowego CPK. Dwa pozostałe są już realizowane w centrum Łodzi – podało Ministerstwo Infrastruktury.

"Tunel dalekobieżny CPK to kluczowy element tzw. 'Y', czyli projektowanej trasy Kolei Dużych Prędkości między Warszawą, CPK, Łodzią, Wrocławiem i Poznaniem. To bardzo ważna inwestycja, która wpłynie na funkcjonowanie polskiej kolei, a także istotny krok w realizacji naszego projektu 100-minutowej Polski. Nie tylko integrujemy wszystkie rodzaje transportu, by stworzyć spójną sieć transportową kraju, ale modernizujemy infrastrukturę i przyśpieszamy pociągi, by realnie skrócić dystanse między miastami" – powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak, cytowany w komunikacie.

"Przetarg na tunel w Łodzi to dowód na to, że kontynuujemy realizację inwestycji CPK, kierując się korzyściami dla pasażerów. Tunel ten będzie bardzo istotnym elementem linii 'Y', która jest naszym priorytetem inwestycyjnym. Po zakończeniu budowy trasy z Łodzi do Warszawy w 2032 roku podróż między tymi miastami skróci się do ok. 40 minut, czyli znacznie krócej niż obecnie. Będzie to czas porównywalny z czasem przejazdu warszawskim metrem ze stacji Kabaty do stacji Młociny" – dodał wiceminister, pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek.

Otwarcie ofert w przetargu spółka CPK planuje na koniec września. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie ceny (która stanowi 70 proc. kryteriów przetargowych) i kwalifikacji personelu (30 proc.). Na realizację zamówienia wykonawca będzie miał 46 miesięcy od podpisania umowy – podano także.

Charakterystyka tunelu

Tunel pod centrum Łodzi, który zostanie wydrążony tarczą zmechanizowaną TBM o średnicy ok. 14 metrów, będzie miał ok. 4,6 km długości. Wewnątrz znajdą się dwa tory umożliwiające jazdę pociągów w obu kierunkach. To będzie najdłuższy i o największej średnicy podziemny przejazd kolejowy dotychczas realizowany tą metodą w Polsce. Pociągi jadące linią kolejową nr 85 od strony Warszawy będą wjeżdżać do tunelu z dworca Łódź Fabryczna. Wyjście tunelu na powierzchnię znajdzie się na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej, w okolicach osiedla Retkinia i istniejącej linii kolejowej nr 14. Dalej trasa poprowadzi na zachód – w stronę Sieradza, za którym znajdzie się rozwidlenie "Y" – na Wrocław i Poznań, wyjaśnia resort.

Spółka CPK podpisała dotychczas dwa z trzech dużych kontraktów dotyczących Łodzi. Pierwszy to umowa na wzmocnienie fundamentów Łódzkiego Domu Kultury (ŁDK), które są już mocno zaawansowane. Drugim podpisanym kontraktem jest umowa na budowę komór: startowej Retkinia (roboty już trwają) i odbiorczej Fabryczna (prace zaczną się po zakończeniu robót przy ŁDK). Wzmacnianie fundamentów ŁDK, po zachodniej stronie dworca Łódź Fabryczna, realizuje od września ubiegłego roku firma Keller Polska. Wartość tego kontraktu to ponad 93 mln zł netto. Operacja powinna zostać zakończona w połowie 2025 r., przypomniano w materiale.

Komora startowa umożliwiająca start drążenia za pomocą tarczy zmechanizowanej TBM powstaje w okolicach osiedla Retkinia – na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej. Prace prowadzone są przez firmę Budimex, z którą w grudniu ubiegłego roku spółka CPK podpisała umowę wartą 147 mln zł netto. Zgodnie z kontraktem, prace w zakresie Komory Startowej powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. Realizacja tunelu dalekobieżnego CPK jest skoordynowana z trwającą budową tuneluPKP Polskich Linii Kolejowych – dla ruchu regionalnego i aglomeracyjnego, czytamy także.

W ramach projektu Centralnego Portu Lotniczego (CPK) ma powstać lotnisko w Baranowie pod Warszawą (zostanie otwarte w 2032 r.) oraz sieć kolejowa łącząca ośrodki regionalne.

