Kubań: Partie polityczne na wzór gangów przejęły polskie państwo i je rozkradają

Ekonomista Artur Bartoszewicz i przedsiębiorca Jan Kubań oraz prezes fundacji PAFERE uczestniczą w przedsięwzięciu stworzenia generatora referendów obywatelskich. Jak wskazują, chodzi o to, żeby Polacy mogli się wypowiedzieć w sprawach, które są ważne dla nich, ponieważ obecnie są w dużej mierze epatowani problemami generowanymi i wymyślanymi przez polityków, którzy jednocześnie całkowicie zawłaszczyli dla siebie prawo podejmowania decyzji. W dalszej fazie inicjatywa na celu odpartyjnienie państwa i uczynienie go normalnym, bezpiecznym i bogatym.

Kubań i Bartoszewicz zaprezentowali też niektóre ze swoich propozycji. Przypomnijmy, że pierwsze siedem punktów planu naprawy Polski dr Bartoszewicz przedstawił m.in. w wywiadzie dla portalu DoRzeczy.pl. Są wśród nich m.in. odcięcie polityków i ich rodzin od Spółek Skarbu Państwa oraz likwidacja finansowania partii politycznych.

Kubań: Partie polityczne rozkradają państwo

Jeden z punktów jest utworzenie przez prezydenta RP ciała, które będzie tłumaczyło Polakom, jak w rzeczywistości przebiegają procesy społeczne. Skoro telewizja kłamie, to należy to odkłamać, argumentował. – Chcemy mówić np. o tym, czym naprawdę jest inflacja. Oni mówią dziś, że to przedsiębiorcy podnoszą ceny. Nie, inflacja to jest spodlenie monety, czyli dodruk pieniądza – przypomniał Kubań.

– Temat inflacji jest oczywiście wiodący, ale jest wiele innych np. zadłużanie. Chcemy, żeby to ciało tłumaczyło Państwu za pomocą mediów – a jeżeli media nie udostępnią prezydentowi wszystkich kanałów – to wtedy za pomocą comiesięcznych orędzi prezydenckich – kontynuował.

– Prezydent będzie tłumaczył intencje partii politycznych, które na wzór organizacji mafijnych czy gangów przejęły nasze państwo i po prostu je rozkradają. Jak można powiedzieć inaczej jeżeli fundują po dwieście kilkadziesiąt milionów nie wiadomo na co – powiedział Kubań.

Koncepcja referendów obywatelskich

Bartoszewicz i Kubań przekazali, że wspomniana koncepcja powszechnych głosowań najlepiej działa oczywiście w Szwajcarii, ale coraz więcej mówi się o niej także w innych państwach. W Polsce również są tego typu inicjatywy, np. oddolna Konstytucja DAO Biznesu polegająca na cyfrowej integracji przedsiębiorców i rolników.

Kim jest Jan Kubań?

Jan Kubań jest pisarzem, wykładowcą i tłumaczem. W ramach PAFERE (Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego) od wielu lat prowadzi działalność na rzecz promowania wolności, gospodarki liberalnej i demokracji bezpośredniej. W swojej działalności kładzie duży nacisk na edukację i świadomość ekonomiczną społeczeństwa, wierząc, że jest to klucz do budowy silnej i prosperującej gospodarki opartej na zasadach wolnego rynku. Jest również autorem licznych artykułów i publikacji naukowych, w których porusza kwestie związane z biocybernetyką oraz mechanizmami działania gospodarki.

