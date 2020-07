Budka mówi o "aferze". Mazurek: Za chwilę oświadczą, że Nowak jest kretem prezydenta

Będziemy żądać wyjaśnień, czy przy tej okazji nie doszło do nielegalnej inwigilacji polityków opozycji. To by była niespotykana afera – powiedział o sprawie Sławomira Nowaka lider PO Borys Budka. – Poważne wątpliwości może budzić to, że praca Sławomira Nowaka na Ukrainie została zakończona jesienią ubiegłego roku, a jak media podają, jeszcze do niedawna Sławomir Nowak był obiektem prac operacyjnych polskich służb – powiedział w TVN24 szef PO Borys Budka.

– W związku z czym może chodziło nie o Sławomira Nowaka, a o wiedzę dotyczącą kampanii wyborczej. To może budzić bardzo poważne wątpliwości, czy ta sprawa nie została wykorzystana do inwigilacji i zdobywania w sposób nielegalny wiedzy o tym, co działo się w sztabie wyborczym. Jeżeli tak by było, to mamy do czynienia z niewyobrażalną aferą – stwierdził lider Platformy.

Słowa szefa PO skomentowała Beata Mazurek, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości. "Owszem, możemy mieć do czynienia z niewyobrażalnym, ale zaćmieniem umysłu Budki. Za chwilę oświadczą, że Sławomir N. był kretem PAD, a tak naprawdę jest z PISu. Dla nich nie istnieją granice kompromitacji. Udowadniają to każdego dnia" – napisała była wicemarszałek Sejmu na Twitterze.

