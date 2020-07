Bon turystyczny

"PO próbuje robić zasłonę dymną ws. Nowaka. Zawsze tak jest, kiedy mają coś na sumieniu..."

To, co mówią dziś politycy Platformy, to odwrócenie kota ogonem – ocenił poseł PiS Krzysztof Lipiec, który komentował na antenie Polskiego Radia 24 reakcje polityków PO na zatrzymanie Sławomira Nowaka.