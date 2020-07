Piekło na Atlantyku

Miał to być przebój kin tej wiosny, lecz pandemia koronawirusa sprawiła, że stało się inaczej. Po zamknięciu amerykańskich kin i dwukrotnym przekładaniu premiery prawa do dystrybucji „Misji Greyhound” nabył koncern Apple, a film trafił do Apple TV+, gdzie dostępny jest od 10 lipca.