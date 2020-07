Powrót do ograniczeń coraz bardziej realny. Rzecznik rządu: Uczciwie mówimy

– Mówiąc o możliwym powrocie ograniczeń Müller wyraził jednak nadzieje, że nie dojdzie do całkowitego zamknięcia, jakie miało miejsce poprzednio. "Dążymy do tego, aby to nie był taki lockdown jak wcześniej – dodawał polityk.

Jak zaznaczył, obecnie polski rząd rozważa przywrócenie kwarantanny po powrocie z krajów, gdzie notuje się duży wzrost osób zakażonych koronawirusem. Taka sytuacja jest obecnie m.in. w Hiszpanii i Francji.

– Nie chcę mówić, które to będą kraje, ale uczciwie mówimy, że Polska rozważa wprowadzenie takich ograniczeń – powiedział w Polsat News rzecznik rządu.

Decyzja, w zależności od tego, czy epidemia uderzy ponownie, będzie podejmowana w najbliższych tygodniach, a nawet dniach.

Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 512 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Nie żyje kolejnych 12 osób. Łączna liczba zakażonych koronawirusem, stan na środę 29 lipca, to już 44 416 osób. Nie żyje 1 694 zakażonych. Jak podało wcześniej tego dnia Ministerstwo Zdrowia, do tej pory wyzdrowiało 33 190 osób. Zajętych jest 1687 łóżek szpitalnych i 66 respiratorów.

