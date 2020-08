"Nigdy nie sądziłam, że to napiszę!". Zaskakująca rada Młynarskiej dla "młodych LGBTQ+"

Młynarska zaczęła swój wpis od stwierdzenia, iż nigdy nie sądziła że to napisze. "Przyjaciele, zwłaszcza młodzi LGBTQ+! Każdego dnia myślę o Was. Jeżeli to tylko możliwe, uczcie się języków, aplikujcie do pracy, do szkoły, piszcie do fundacji i innych organizacji pomagających w starcie za granicą i rozważcie wyjazd z Polski" – napisała dziennikarka, tłumacząc, iż "Polska obecnie jest jak toksyczna, totalnie dysfunkcjonalna rodzina, zarządzana przez niepoczytalnego, niezrównoważonego dziada, który terroryzuje i napuszcza na siebie jej członków". "Wam wyznaczył rolę kozła ofiarnego, życie w traumie, zmarnowanie życia" – dodała.

Dziennikarka zaapelowała, aby osoby te dopóki Polska jest w Unii Europejskiej, a więc póki łatwo o "papiery pobytowe" szukały sposobu na wyjad w takie miejsce, w którym będą mogły normalnie żyć. "Bez nagonki, strachu i wstydu. Gdzie za Wasze podatki, chronić się będzie Wasze bezpieczeństwo. Gdzie nie sięga władza polskiego zapijaczonego, zakłamanego, agresywnego dziada, tej nieszczęsnej kreatury, ofiary wielowiekowej przemocy, wiecznie szukającej słabszego, żeby go skopać za swoje krzywdy" – czytamy we wpisie Młynarskiej. "Nie pomożecie mu. Szkoda Waszego życia. Świat jest wielki i pełen fajnych ludzi, którzy przyjmą Was z otwartymi ramionami, pomogą wyleczyć PTSD i będą wspierać. Trzymam za Was mocno kciuki cokolwiek zdecydujcie" – zakończyła swój wpis.