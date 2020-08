Senyszyn o Marszu Powstania Warszawskiego: To jest przerażające

1 sierpnia z okazji 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego ulicami stolicy przeszedł Marsz Powstania Warszawskiego organizowany przez środowiska narodowe.

– Co jest przerażające w tym marszu? Że ten marsz już po raz kolejny, ale w tym roku bardzo były widoczne, elementy faszystowskie – powiedziała w programie "Tak jest" w TVN24 Joanna Senyszyn.

– W pewnym momencie były wyraźne okrzyki: "Ave, Ave Christus Rex!". To jest wyraźne nawiązanie do ruchu reksistowskiego, który w latach 30. w Belgii założył Leon Degrelle, późniejszy esesman i ulubieniec Hitlera – przekonywała posłanka.

Senyszyn wspomniała o niszczeniu flagi LGBT i wyzywaniu redaktora OKO.press od "pedałów". – Był popchnięty, rzucony na ziemię. To są właśnie zachowania typowo faszystowskie, że nacjonaliści szukają sobie wroga. Tym wrogiem jest ktoś, kto nie jest prawdziwym Polakiem – stwierdziła.

Według posłanki Lewicy "to niestety zaczął Jarosław Kaczyński, który mówił, że są ci prawdziwi patrioci, to są oczywiście pisowcy and company (i spółka - red.), natomiast reszta to są jakby fałszywi Polacy".

