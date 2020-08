Tom Cruise wysadzi polski most? Generalny Konserwator Zabytków rozwiewa wątpliwości

Most kolejowy nad Jeziorem Pilchowickim w pobliżu wsi Strzyżowiec był budowany w latach 1905–1906. Przez most przebiegała, jedna z najpiękniejszych na Dolnym Śląsku, trasa kolejowa łącząca Jelenią Górę z Ławszową przez Lwówek Śląski i Zebrzydową. Obiekt był już odbudowywany po tym, jak w 1945 roku wysadzili go Niemcy. Most wykorzystano przy kręceniu filmów "Skąpani w ogniu" (1963) i "Kocham kino" (1987), odwzorowano go także w grze komputerowej "Zaginięcie Ethana Cartera".

W tym roku pojawiły się informacje, jakoby most miał stać się kadrem filmu Mission: Impossible 7. Informacje te po raz pierwszy podał Piotr Rachwalski, były prezes Kolei Dolnośląskich, w planach filmowców rzekomo było zrealizowanie sceny wysadzania mostu.

Niedawno producent polskich zdjęć do filmu przestał zaprzeczać i potwierdził plany dotyczące realizacji zdjęć na moście, plan jego zniszczenia i budowy nowego obiektu. Zdjęcia planowane są na kwiecień 2021 roku, a Amerykanie, według jego słów, mieliby zapłacić za odbudowę mostu i rewitalizację linii kolejowej. Zarząd województwa wydał jednak oświadczenie, w którym dementuje słowa prezesa firmy Alex Stern.

Wielu okolicznych mieszkańców protestuje przeciwko jego realizacji, nie chcąc stracić zabytkowego mostu. Do protestu przyłączyli się także samorządowcy. W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków rozpoczęto procedurę wpisu mostu do rejestru zabytków.

Generalny Konserwator Zabytków: Obiekt pozostaje pod ścisłą ochroną

Głos w głośnej sprawie zabrała Generalny Konserwator Zabytków Magdalena Gawin.

"Most w Pilichowicach – dzięki nowelizacji z 2017 roku od momentu wszczęcia postępowania w sprawie wpisu obiektu do rejestru zabytków obiekt ten pozostaje pod ścisłą ochroną. Dlatego obawy o wyburzenie są bezprzedmiotowe" – poinformowała na Twitterze, ucinając spekulacje.

