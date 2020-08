Nie masz maseczki, nie zostaniesz obsłużony. Rzecznik rządu zapowiada: Za tydzień zajmie się tym Sejm

Rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział w środę PAP, że resort w trybie pilnym chce doprecyzować przepisy dotyczące zasłaniania nosa i ust m.in. tak, by właściciele sklepów mogli odmówić obsługi klientów, którzy tego obowiązku nie przestrzegają.

Müller pytany w Programie Trzecim Polskiego Radia, kiedy Sejm będzie mógł zająć się takimi zmianami w prawie odparł, że dodatkowe posiedzenie Sejmu nie jest w tym celu potrzebne.

– Jeżeli będą zmiany legislacyjne, a zapewne kilka zmian ustawowych (...) będzie potrzebnych, to one będą przeprowadzone na następnym posiedzeniu Sejmu. Liczę, że Senat też ma poczucie odpowiedzialności i jak są potrzebne pilne zmiany to jest w stanie się zebrać i wcześniej procedować – powiedział rzecznik rządu.

rzecznik rządu był dopytywany, czy zatem tzw. zmiany covidowe będą gotowe w takim czasie, by Sejm mógł się nimi zająć na najbliższym posiedzeniu Sejmu zaplanowanym na 14 sierpnia. – Tak, jeżeli one będą tak istotne, że nie mogą być przyjęte w rozporządzeniach, to oczywiste muszą być przyjęte na następnym posiedzeniu Sejmu – powiedział.

Müller był też pytany, czy w związku kryzysem wywołanym przez epidemię koronawirusa możliwe są podwyżki podatków.

– W tej chwili nie ma takiej dyskusji w rządzie. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe to udało nam się w poprzednich latrach stworzyć bufor finansowy w postaci niższego długu publicznego w stosunku do PKB (...) i tutaj liczę, że takie korekty nie będą potrzebne, jeśli chodzi o system podatkowy – powiedział rzecznik rządu.

