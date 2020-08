500 plus w formie bonu? Polacy ocenili, czy to dobry pomysł

Szerokim echem odbiły się słowa Emilewicz dotyczące programu 500 plus i tego, czy mógłby on przybrać formę bonu turystycznego. Taki pomysł skrytykowała była premier Beata Szydło – to za jej rządów wprowadzono flagowy program socjalny PiS.

"Program Rodzina 500 plus w postaci «bonów» to pomysł bardzo zły i pozbawiony uzasadnienia. Wprowadzanie takich pomysłów do debaty publicznej podważa zaufanie między rządem PiS i obywatelami. Aż się ciśnie na usta: Nie idźmy tą drogą!" – napisała Szydło na Twitterze.



O komentarz do tych słów Business Insider Polska poprosił Emilewicz. – Nigdy nie mówiłam, że program Rodzina 500 plus będzie w jakikolwiek sposób modyfikowany – stwierdziła. I dodała: – Chciałam uspokoić panią premier Beatę Szydło, autorkę tego programu.

500 plus funkcjonuje już prawie pięć lat. Świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie wypłacane jest na każde dziecko, bez względu na dochód w rodzinie.

Co na to Polacy?

Swoje zdanie na ten temat mieli okazję wyrazić uczestnicy sondażu SW Research dla rp.pl.

Okazuje się, że 35,9 proc. respondentów jest zdania, iż świadczenia takie jak np. 500plus powinny być wypłacane w formie bonów. Zdaniem 45,2 proc. powinna byc to gotówka.

18,9 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 4.08-5.08.2020 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.