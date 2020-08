Białoruś: Trzech zatrzymanych Polaków jest już na wolności

Dwóch zatrzymanych na Białorusi obywateli RP jest już na wolności – informuje TVP Info. Jeden z nich to mężczyzna, który przyjechał na Białoruś odwiedzić narzeczoną. Drugi Polak, Witold Dobrowolski, wyszedł w czwartek wieczorem na wolność z aresztu w podmińskim Żodzinie. Został zatrzymany 9 sierpnia w Mińsku. Jak wskazał, razem z nim został zatrzymany Kacepr Sienicki i to on nadal pozostaje w areszcie.

Jak poinformował wiceszef MSZ Marcin Przydacz, trzeci z Polaków również został uwolniony.

W związku z zatrzymaniem na Białorusi w ciągu ostatnich dni blisko 7 tys. ludzi areszty są przepełnione i mnóstwo ludzi bezskutecznie poszukuje informacji o swoich bliskich.

Protesty trwają od niedzieli i mają związek z wyborami prezydenckimi, które najprawdopodobniej zostały sfałszowane. Wygrał je rządzący Białorusią od 1994 roku Aleksandr Łukaszenka.

