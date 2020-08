Hołownia nie zaszkodzi Prawu i Sprawiedliwości. Partia Kaczyńskiego z większością w Sejmie

Jak wynika z sondażu dla DoRzeczy.pl, PiS może liczyć na 44 proc. głosów, co przekłada się na 237 mandatów. To wzrost o 0,1 p.p. w stosunku do ostatniego badania i 2 mandaty więcej w porównaniu z poprzednimi wyborami.

Jeśli w wyborach wystartowałby Ruch Szymona Hołowni Polska 2050, poparcie dla PiS wyniosłoby 42,1 proc (234 mandaty), to wynik o 0,6 p.p. lepszy niż w ostatnim zestawieniu, ale wiążący się z utratą jednego mandatu w stosunku do wyborów w 2019 roku.

Druga w zestawieniu jest Koalicja Obywatelska, jej wynik jest jednak znacznie niższy i wynosi 29,8 proc., co daje 139 mandatów. KO zanotowała spadek o 1 p.p. w stosunku do poprzedniego badania, ale zyskała 5 mandatów.

Znacznie mniej posłów KO wprowadzi do Sejmu, gdy w wyborach weźmie udział ruch Polska 2050. Wówczas Koalicja Obywatelska może liczyć na 25,9 proc. poparcia i 127 mandatów (wzrost o 1,2 p.p. i utrata 7 mandatów).

Gdyby Szymon Hołownia jednak nie chciał zawalczyć o miejsce w Sejmie, to na trzecie miejsce na podium może liczyć Lewica z poparciem na poziomie 9,6 proc. i 33 mandatami. (Lewica zyskuje 0,2 p.p., ale traci aż 16 mandatów).

Jeśli Szymon Hołownia wystartuje w wyborach, jego ruch odbierze Lewicy pozycję trzeciej siły w Sejmie, zdobywając 12,4 proc. głosów i 53 mandaty. Lewica w takiej sytuacji może liczyć na 7,3 proc. poparcia i 23 mandaty, to spadek o 1,4 p.p. i utrata aż 26 miejsc.

Jak wynika z sondażu, na Konfederację zagłosowałoby 8,5 proc. respondentów, co dałoby im 21 mandatów (spadek o 0,3 p.p., 18 miejsc w Sejmie więcej niż w 2019 roku). Gdy w zestawieniu weźmiemy pod uwagę ruch Hołowni, to Konfederacja zdobywa 6,8 proc. głosów i 14 mandatów (spadek o 1,1 p.p. i 3 mandaty więcej).

Koalicja Polska otrzymała 6,9 proc. głosów, co przekłada się na 21 miejsc w Sejmie (wzrost o 0,4 p.p. w stosunku do poprzedniego sondażu i o 9 mandatów mniej, niż w ostatnich wyborach). W drugim wariancie, z udziałem Polski 2050, Koalicja Polska zdobywa 5,2 proc. i 8 mandatów. (spadek o 0,2 p.p. i o 22 miejsca w Sejmie mniej).

Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 64 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 13-14 sierpnia 2020 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1022 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię w wyborach do Sejmu będą głosować.

Sondaż wykonała pracownia Estymator www.estymator.com.pl

