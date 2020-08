Ustawa o podwyżkach to pomysł opozycji? Terlecki: Oszukują opinię publiczną, że nie mieli z tym nic wspólnego

W wieczornym głosowaniu Senat odrzucił zmiany w prawie podwyższające wynagrodzenia dla samorządowców, parlamentarzystów i osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie. Za odrzuceniem projektu opowiedziało się 48 senatorów, 45 było przeciw. Żaden nie wstrzymał się od głosu.

Czytaj także:

Jest decyzja Senatu ws. podwyżek dla polityków

"To opozycja chciała..."

Decyzję senatorów skomentował wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. – To opozycja chciała, żebyśmy to zrobili teraz i nie przeciągać sprawy na wrzesień. To opozycja chciała, żeby do tej ustawy dodać parę elementów poprawiających sytuację posłów i senatorów – mówił polityk PiS. Jedną ze zgłoszonych przez opozycję propozycji miała być - według niego - kwestia 13. wynagrodzenia.

Terlecki zdradził też kulisy prac nad ustawą. Jak mówił, rozmowy odbyły się ze wszystkimi klubami. – Rozmowy wyglądały w ten sposób, że albo kluby wspólnie wystąpią z taką inicjatywą i ona będzie przez wszystkich zaakceptowana, albo nie ma sensu się tą ustawą zajmować – powiedział. Wicemarszałek Sejmu oskarżył opozycję o oszukanie opinii publicznej. – Pod wpływem głosów zewnętrznych, zdaje się m.in. Donalda Tuska, zmieniła zdanie i dziś zaczęła się z tego wycofywać, oszukując opinię publiczną, że nie miała z tym nic wspólnego, albo, że to był zbieg okoliczności, że tak się stało w Sejmie – wskazał.

Ustawa o podwyżkach

Ustawa została przyjęta przez Sejm w piątek. Za tymi rozwiązaniami głosowało 386 posłów, przeciw było 33, zaś 15 wstrzymało się. Ustawę poparła nie tylko Zjednoczona Prawica, ale również większość opozycji.

W myśl proponowanych zmian, poseł lub senator miałby zarobić 0,63 pensji podstawowej sędziego Sądu Najwyższego. Jeśli ustawa weszłaby w życie, pensje miały prezentować się następująco:

prezydent: 25 981 zł brutto

marszałkowie Sejmu i Senatu: 21 984 zł brutto

wicemarszałkowie Sejmu i Senatu: 17 987 zł brutto

premier: 21 984 zł brutto

ministrowie: 17 987 zł brutto

wiceministrowie: 16 988 zł brutto

wojewodowie: 14 989 zł brutto

wicewojewodowie: 12 990 zł brutto

posłowie 12 600 zł brutto

Czytaj także:

Prof. Dudek: To był klasyczny chwyt Kaczyńskiego, test na inteligencję opozycjiCzytaj także:

Wyciekła instrukcja dla posłów KO. Tak mieli bronić podwyżekCzytaj także:

Opozycja dogadała się z PiS-em ws. podwyżek? Karczewski: Podjęliśmy męską decyzję, umówiliśmy się...