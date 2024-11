MON kupuje drony za 100 mln zł. Kosiniak-Kamysz podpisał umowę

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że podpisana w piątek umowa ramowa dotyczy dostarczenia dla Wojska Polskiego 400 zestawów BSP (bezzałogowych statków powietrznych – red.), a kontrakt realizowany jest etapami, by dostarczyć najnowsze wersje tego sprzętu.

Kosiniak-Kamysz: 52 drony dla wojska zostaną dostarczone do końca roku

– Podpisaliśmy umowę ramową na zakup 1,7 tys. dronów FlyEye, ale każdego dnia, można powiedzieć, każdego tygodnia, każdego miesiąca mamy do czynienia z nową wersją tych statków bezzałogowych. Dzisiaj kupujemy 52 sztuki, które zostaną dostarczone do końca roku. W najnowszej wersji koszt tego kontraktu to jest około 100 mln zł, czyli to już jest bardzo poważna sprawa związana z doposażeniem Wojska Polskiego – ocenił Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił, że sprzęt sprawdza się w sytuacjach działań militarnych i pozamilitarnych, jest stosowany przez wojska operacyjne, wojska obrony terytorialnej i użytkowany we wszystkich rodzajach sił zbrojnych.

"BSP klasy mini FlyEye przeznaczone są do prowadzenia rozpoznania obrazowego z powietrza za pomocą głowic optoelektronicznych wyposażonych w kamery umożliwiające rejestrację obrazu, zarówno w świetle dziennym jak i z wykorzystaniem termowizji" – zapewnia MON.

MON kupuje sprzęt wyprodukowany w Polsce

Wielozadaniowy system, składający się z kilku bezzałogowych statków powietrznych FlyEye, został od podstaw zaprojektowany przez polskich konstruktorów i jest w całości produkowany w Polsce przez Grupę WB.

Grupa WB to polski producent nowoczesnych technologii obronnych oferujący zaawansowane rozwiązania dla sił zbrojnych z całego świata w takich obszarach jak: systemy obserwacyjno – rozpoznawcze, systemy dowodzenia, łączności i zarządzania na polu walki, systemy kierowania ogniem, systemy uderzeniowe, systemy informatyczne i cyberbezpieczeństwa, wyposażenie oraz modernizacja sprzętu wojskowego.

