"Przy tak głupiej opozycji...". Durczok wieszczy długie rządy "kaczyzmu"

Nagranie z fragmentem wypowiedzi Durczoka zamieścił na Twitterze Maciej Stańczyk. "Hej, opozycjo totalna @Platforma_org, @__Lewica, @nowePSL i inne KODy parę słów ma do was wasz medialny guru" – napisał w komentarzu do zamieszczonego nagrania.

Na krótkim wideo były dziennikarz mówi: "Stawiam tezę, że 'kaczyzm' potrwa w Polsce jeszcze bardzo, bardzo długo". Winą za ten stan rzeczy Durczok obarcza opozycję, której nie szczędzi ostrych słów.

– Jak się to komuś nie podoba, to niech pisze, albo głosi słowo swoje, przynajmniej tak długo, aż go nie zamkną, albo wyjedzie. Albo niech się przyzwyczai do tej myśli, bo to jest pewnik przy tak głupiej opozycji – ocenił.

