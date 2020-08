Sanatorium w Ciechocinku: Jedna osoba zakażona, 300 na kwarantannie

"To jest skandal". Kwaśniewski w obronie pierwszych dam

– To skandal, że przez lata tego nie uregulowano. Trzeba to wreszcie załatwić – ocenił Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent w rozmowie z "Faktem" odniósł się do wciąż nieuregulowanej kwestii wynagrodzenia dla pierwszych dam.