W związku z rezygnacją ze stanowiska kilku ministrów, od kilku dni w mediach pojawia się wiele informacji na temat planowanej rekonstrukcji rządu.

Przypomnijmy, że w czwartek rano Jacek Czaputowicz złożył na ręce premiera rezygnację ze stanowiska ministra spraw zagranicznych. Dymisja została przyjęta. Rezygnacja szefa MSZ nie była jednak jedyną zmianą w rządzie w tym tygodniu. We wtorek do dymisji podał się minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dzień wcześniej z tego resortu odszedł wiceminister Janusz Cieszyński. We wtorek zrezygnowała także wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Łukasza Szumowskiego na stanowisku ministra zdrowia zastąpi szef Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski, a Jacka Czaputowicza zastąpi dotychczasowy szef sejmowej komisji spraw zagranicznych, były wojewoda łódzki – Zbigniew Rau.

– Zapowiedziana na jesień rekonstrukcja rządu będzie bardzo głęboka – komentował sytuację, w rozmowie z Polską Agencją Prasową, poseł PiS Przemysław Czarnek.

Jak dodał, polityk, zmiany będą dotyczyć przede wszystkim modelu funkcjonowania Rady Ministrów, a ich wprowadzenie ma ułatwić podejmowanie decyzji.

