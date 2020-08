Dramatyczny wypadek na trasie Kleszczów-Gliwice. Zginęły wszystkie osoby jadące busem

Nowe informacje o stanie Nawalnego. "Gdyby nie było lądowania w Omsku, on by już nie żył"

Aleksiej Nawalny znajduje się w berlińskiej klinice Charite. – Gdyby samolot z Nawalnym nie wylądował awaryjnie w Omsku, on by już nie żył. To nie jest jakieś małe zatrucie – komentował sytuację aktywista Jaka Bizilj, z fundacji Cinema...