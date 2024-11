Nawrocki się wycofa? Kosiniak-Kamysz: Takie sugestie padają

Podczas niedzielnej konwencji PiS doszło do zaprezentowania kandydata partii w wyborach prezydenckich. Zgodnie z medialnymi przeciekami z ostatnich dni, został nim prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki. Kandydata podczas konwencji zgłosił historyk prof. Andrzej Nowak. – To będzie moment historyczny dla naszej ojczyzny, ciężko utrzymać emocje na wodzy. Musimy szukać kandydata, który poprowadzi Rzeczpospolitą do zwycięstwa – mówił.

– Polska to moja wielka miłość, jedyna o którą żona się nie pogniewa. Dlatego jestem gotowy zostać prezydentem RP – powiedział Nawrocki. – Chcę zostać Waszym prezydentem, bo sam przez całe życie ciężko pracowałem i pracuję, jak i Wy ciężko pracujecie. Musicie mieć prezydenta, który będzie dla Was ciężko pracował – zaznaczył kandydat PiS.

Prezes PSL: Nie Trzaskowski, nie Nawrocki. Będzie Hołownia

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że politycy Trzeciej Drogi skupiają się na popieraniu swojego przedstawiciela.

– Trzeba wspierać swojego kandydata. Nie ma co rozważać, czy będzie Trzaskowski, czy Nawrocki – zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

– Będzie Hołownia i trzeba w to wierzyć – stwierdził wicepremier.

Kosiniak-Kamysz: Politycy PiS nie są przekonani do Nawrockiego

Zdaniem prezesa PSL niektórzy kandydaci mogą się jeszcze zmienić. Jako przykład wskazał niedawno przedstawionego kandydata PiS dr. Karola Nawrockiego. Kosiniak-Kamysz powiedział, że politycy partii Jarosława Kaczyńskiego nie wierzą w sukces prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w wyborach prezydenckich.

– Takie sugestie padają – powiedział lider ludowców. – Niewątpliwie wielu polityków PiS–u nie jest do końca przekonanych do tej kandydatury – dodał.

Szef MON uważa, że decydujące będą dopiero ostatnie tygodnie kampanii, ponieważ wyborcy coraz częściej odkładają na później podejmowanie decyzji politycznych.

Władysław Kosiniak-Kamysz z dystansem odniósł się do badań opinii publicznej, które – jego zdaniem – nie znajdą odzwierciedlenia w wyniku przyszłorocznych wyborów prezydenckich.

– Jedno można powiedzieć dzisiaj – że sondaże robione dzisiaj nie mają żadnego znaczenia na wynik, który będzie w maju – stwierdził prezes PSL.

