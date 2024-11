Brzezinski zapowiedział odejście ze stanowiska. Padła data

Mark Brzezinski pełni funkcję ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce od 19 stycznia 2022 r. Dyplomata we wtorek, 26 listopada zapowiedział odejście ze stanowiska. Wpis pojawił się na platformie Instagram.

Brzezinski poinformował, że złożył już rezygnację na ręce prezydenta USA Joe Bidena.

Ambasador USA w Polsce: Złożyłem rezygnację

"20 stycznia 2025 r. będzie moim ostatnim dniem jako ambasadora USA w Polsce. Złożyłem list rezygnacyjny na ręce prezydenta Bidena, któremu jestem dozgonnie wdzięczny za zaufanie, jakim obdarzył mnie, kiedy zdecydował o mojej misji. Służba ambasadora była jednym z moich marzeń. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę służył jako ambasador USA w Polsce. Przewyższa to wszystko, co mogłem sobie wyobrazić. Spędziłem trzy bardzo intensywne lata w jednej z najlepszych ambasad USA" – napisał Mark Brzezinski na Instagramie.

"Chcę zadedykować okres pełnienia funkcji ambasadora w Polsce pamięci mojej mamy, Emilie Benes Brzezinski, która zmarła na Florydzie 22 lipca 2022 roku, gdy byłem tutaj na misji. Jej opanowanie, wytrwałość, błyskotliwość, kreatywność, innowacyjny duch i pozytywne nastawienie wpływały na każdą chwilę, którą spędziłem tutaj w Polsce" – stwierdził dyplomata. Podziękował także prezydentowi Bidenowi. "To, że we mnie wierzył, skłoniło mnie do zrobienia wszystkiego, co w mojej mocy, aby sprostać jego prezydenturze. (...) Jestem niezmiernie zaszczycony, że mogę służyć temu naprawdę wspaniałemu amerykańskiemu prezydentowi" – oznajmił.

Mark Brzezinski podkreślił, że swoją misję dyplomatyczną będzie kontynuował jeszcze przez 56 dni. "I jak zawsze będziemy dążyć do realizacji amerykańskiego interesu w każdej minucie, każdego dnia" – dodał.

"Lord protektor Platformy"

"Działalność Marka Brzezinskiego w Polsce podsumować można jako wizytację przedstawiciela »liberalnej międzynarodówki«, mającej silne poczucie wspólnoty interesów zasiedziałych lewicowoliberalnych elit różnych krajów Zachodu" – pisał niedawno na łamach tygodnika "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

