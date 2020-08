"Margot" i jego idioci

W sprawie Michała Sz., aktywisty LGBT, prawdziwe jest chyba tylko to imię i nazwisko, zapisane w rejestrze PESEL. Cała reszta to groteskowy splot zmyśleń i urojeń, świadomej dezinformacji, machinalnych przeinaczeń oraz przykładania do nich wziętych zupełnie skądinąd propagandowych szablonów. Nawet pseudonim Margot, pod którym Sz. występuje w życzliwych mu mediach, nie jest do końca pewny, bo „osoby partnerskie” z jego kolektywu mówią o swym przywódcy z angielska „Margoł” (akcent na ostatniej sylabie). A wszystko razem sprawia wrażenie absurdalnej komedii, zrodzonej w umyśle jakiegoś nowego Mrożka.