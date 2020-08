Morawiecki z wizytą w Słowenii. "Miłe zaskoczenie to widok z okna"

"Jestem już w Słowenii. Od jutrzejszego poranka będę brał tutaj udział w Bled Strategic Forum oraz spotkam się z Premierem Słowenii Janezem Janšą" – napisał premier na swoim Facebooku w niedzielę wieczorem.

"Miłe zaskoczenie to widok z okna naszego hotelu na wzgórze zamkowe w Bled, dlatego od razu chwyciłem za telefon i postanowiłem to dla Was uwiecznić. Świetlisty hologram z wielkim biało-czerwonym logiem »Solidarności«, świętującej jutro 40-lecie powstania jest widoczny z całego miasta. Najwspanialszy ruch społeczny w historii świata zasługuje na taką reklamę" – relacjonuje dalej Morawiecki, pokazując symbol „Solidarności” na zamku w Bledzie.

Premier ma w planach na dzisiaj spotkanie z premierem Słowenii Janezem Jansą, udział w otwarciu Forum Strategicznego w Bledzie oraz udział w panelu dyskusyjnym „Europa po Brexicie i COVID-19”.

