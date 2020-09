"Czy jeśli ogłoszę się królową brytyjską...". Poseł dogryza dziennikarce

"W środę w @Gosc_RadiaZET Małgorzata „Margot” Szutowicz z kolektywu LGBTQ #StopBzdurom. Początek 8.02. Macie pytania, piszcie" – zachęca na Twitterze red. Beata Lubecka.

"Nie mam pytań do bandyty Michała, napadającego na ludzi mających odmienne poglądy" – odpowiedział dosadnie Robert Winnicki. Polityk Konfederacji dodał kpiąco: "Mam natomiast pytanie do Pani Redaktor. Czy jeśli ogłoszę, że uważam się za królową brytyjską to Pani Redaktor będzie szanować moje „prawo do autoidentyfikacji” i stosować właściwą tytulaturę?".

W piątek sąd zwolnił Michała Sz. vel Małgorzatę "Margot" Sz. z aresztu tymczasowego. Agresywny aktywista LGBT został zatrzymany 7 sierpnia w związku z zarzutami o naruszenie nietykalności cielesnej oraz zniszczenie mienia.

Michał Sz. vel Małgorzata "Margot" Sz. został aresztowany na 2 miesiące. Mężczyzna jest podejrzany o dokonanie 27 czerwca 2020 r. czynu chuligańskiego polegającego na udziale w zbiegowisku, brutalnym zaatakowaniu działacza Fundacji Pro Life oraz niszczeniu mienia należącego do fundacji. Zatrzymany to również współsprawca profanacji figury Chrystusa. Przeciwko zatrzymaniu mężczyzny zorganizowano w piątek 7 sierpnia protesty, które zakończyły się zatrzymaniem kilkudziesięciu osób.