Życie bez rzęs

Otóż wpadła na genialny, jak sama stwierdziła, pomysł zdjęcia sztucznych rzęs. To jest dopiero odwaga! – Słuchajcie, z Paulą wpadłyśmy dzisiaj na genialny pomysł, że zdejmiemy mi rzęsy. To się zdarzy pierwszy raz od sześciu lat. Ona się boi, zresztą to widać, jest przerażona. Ja też się boję, bo zawsze mam wrażenie, że wyglądam jak chora. Ale tak, nie bójmy się zmian, na parę tygodni. Mam nadzieję, że wytrzymam ten miesiąc. Miesiąc, słuchajcie, bez rzęs, boję się już teraz i ja – relacjonowała na żywo, nie kryjąc emocji. To się nazywa życie na krawędzi!