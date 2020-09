Bielan: Nikt by nam tego nie wybaczył

W rozmowie z Agnieszką Burzyńską w programie "Onet Opinie" europoseł Adam Bielan odniósł się do ewentualnego powrotu Jarosława Gowina do rządu w kontekście planowanej rekonstrukcji.

– Ważna jest deklaracja osobista prezesa Gowina, który jak wiemy sam podjął decyzję o odejściu z rządu w marcu czy kwietniu i sam musi w tej chwili podjąć decyzję czy w kolejnym rządzie chce zasiadać – ocenił polityk Porozumienia.

W ostatnim czasie media donosiły o sporach w Zjednoczonej Prawicy w związku z ograniczeniem liczby resortów i przyznaniem koalicjantom po jednym z ministerstw. Adam Bielan podkreślił, że przedrekonstrukcyjne negocjacje dotyczą nie tylko kwestii personalnych, ale również programowych i planu legislacyjnego na najbliższe przynajmniej 12 miesięcy.

Z wypowiedzi polityka wynika, iż nie przewoduje on rozpadu koalicji rządzącej ani dołączenia do niej innych formacji. – Z całą pewnością nikt by nam nie wybaczył rozłamu na prawicy. Szczególnie byłoby to niezrozumiałe po zwycięskich wyborach prezydenckich, a szczególnie gdyby do takiego rozłamu miało dojść w obliczu sytuacji kryzysowej, z jaką mamy do czynienia na całym świecie, nie tylko w Polsce w związku z koronawirusem – oświadczył Adam Bielan.

