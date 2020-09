Ważna decyzja prezesa "Wód Polskich". Część pomocy dla Trzaskowskiego w formie "bezpłatnego użyczenia"

Do awarii w oczyszczalni doszło w minioną sobotę. O sytuacji poinformował na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Właśnie dowiedziałem się, że doszło do awarii rury przesyłowej do Czajki. Właściwe służby już zostały poinformowane. Na czas awarii uruchomiliśmy ozonowanie. Powołałem sztab kryzysowy – po posiedzeniu i pierwszych ustaleniach poinformujemy o skali problemu i dalszych działaniach" – napisał w sobotę na swoim profilu na Twitterze.

Chęć pomocy w usuwaniu awarii oraz skutków zrzutu ścieków do Wisły zadeklarował rząd. Po spotkaniu w sztabie kryzysowym ustalono, że stolica otrzyma pełną dokumentację, fragmenty infrastruktury użyte rok temu podczas podobnej awarii oraz pomoc wojska przy budowie mostu pontonowego. Wszelkie koszty operacji zostaną pokryte z budżetu Warszawy.

W tej chwili do Wisły w każdej sekundzie spływa kilka tysięcy litrów nieczystości. W krótkim czasie fala ścieków ma dotrzeć do Bałtyku. W mediach trwają spekulacje nad wpływem awarii na środowisko naturalne oraz odpowiedzialnością za kolejne już uszkodzenie infrastruktury ściekowej w stolicy.

Prezes "Wód Polskich" Przemysław Daca zadeklarował na Twitterze, że bezpłatnie przekaże władzom Warszawy dokumentację oraz materiały potrzebne do opanowania sytuacji w "Czajce". Jak zaznaczył we wpisie, "najważniejsze jest jak najszybsze zaprzestanie wypływu ścieków do Wisły".

"Informuję, że ze względu na długie procedury odsprzedaży rur, dokumentacji i innego osprzętu podjąłem decyzję o bezpłatnym przekazaniu miastu tego mienia. Najważniejsze jest jak najszybsze zaprzestanie wypływu ścieków do Wisły. Wody Polskie w ub. r. zapłaciły za to 12 mln zł" – napisał Daca.

"Nawiązując do ostatniej informacji, zgodnie z obowiązującymi procedurami rury i inny sprzęt bezpłatnie przekazujemy miastu w formie bezterminowego użyczenia. Nie dotyczy to specjalistycznych pomp, które możemy jedynie wypożyczyć odpłatnie" – dodał prezes "Wód Polskich".

