Wicemarszałek Sejmu zakażona koronawirusem

W rozmowie z serwisem Wyborcza.pl potwierdziła jednak, że wykryto u niej COVID-19. Wicemarszałek Sejmu nie chce mówić o szczegółach. Ujawniła tylko, że koronawirusem zaraziła się podczas urlopu.

Jak wskazuje Wyborcza.pl, politycy partii rządzącej niechętnie informują o tym, że zakazili się koronawirusem. Nie robią tego też władze klubu.

– Nie wolno przed ludźmi ukrywać prawdy. To obowiązek, by przestrzegać przed tą groźną chorobą – komentuje senator Koalicji Obywatelskiej Artur Dunin. Polityk, który także zachorował na COVID-19 i niedawno wyszedł ze szpitala. Zawiadomił o tym sanepid, z kim się spotykał, ale według niego to nie wystarczy. – Po tym, jak otwarcie powiedziałem w mediach, że mam COVID-19, zadzwoniły do mnie jeszcze trzy osoby. Wypadło mi z głowy, że się z nimi widziałem. Ujawnienie sprawy mogło kogoś uratować – mówi Dunin w rozmowie z serwisem.



Koronawirus w Polsce

Mamy 612 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem i 14 kolejnych zgonów – przekazało w czwartkowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia.



Nowe potwierdzone przypadki dotyczą województw małopolskiego (100), mazowieckiego (93), śląskiego (71), łódzkiego (48), wielkopolskiego (48), pomorskiego (44), lubelskiego (40), kujawsko-pomorskiego (33), podkarpackiego (32), dolnośląskiego (24), świętokrzyskiego (21), zachodniopomorskiego (17), warmińsko-mazurskiego (16), podlaskiego (10), opolskiego (8), lubuskiego (7).

Resort zdrowia poinformował też o kolejnych zgonach. Zmarli to osoby w wieku 58-94 lata. "Większość osób miała choroby współistniejące" – podano.

Bilans zakażeń wzrósł dziś do 69 129, z czego 2 092 osoby zmarły. Do tej pory wyzdrowiało już 48 tys. 593 pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV– 2. W ciągu doby przybyło 728 ozdrowieńców wobec rekordu – 835 – który padł w środę. W szpitalach z powodu koronawirusa przebywa obecnie 2 tys. 170 osób; pod respiratorem 81 chorych.

