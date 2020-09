Prof. Simon: Przez takie kuriozalne sytuacje zaczyna rodzić się anarchia

Odnosząc się do działań rządu w związku z epidemią koronawirusa, prof. Simon ocenił, że nakładanie restrykcji powinno być bardziej przemyślane. – Nie mogą one być zbyt głębokie, ale jeśli zostały nałożone, nie można ich cofać, żeby potem nałożyć z powrotem – podkreślił.

"Szczytem absurdu" była zdaniem profesora decyzja sądu w Suwałkach, który zdecydował o ukaraniu ekspedientki, która nie chciała obsłużyć klientki bez maseczki. – Przez takie kuriozalne sytuacje zaczyna rodzić się anarchia, niestety typowa dla naszego kraju – ocenił. Prof. Simon podkreślił, że "ludzie lekceważą wszystko", myślą, że skoro są młodzi i zdrowi, to ich to nie dotyczy. – Nie rozumieją, że ma to na celu ochronę osób z grupy ryzyka. To takie sobkostwo. Każdy robi to, co chce – wskazał.

