Szramka o wpadce Kukiza: Gdyby nie on, nie poznałbym żony

W ubiegły piątek poseł Kukiz'15 Paweł Szramka wziął ślub z modelką Justyną Kartaszyńską. Gościem na uroczystości oraz na weselu miał być lider ugrupowania – Paweł Kukiz. Jak jednak opisał polityk na Facebooku, z powodu niedopatrzenia spóźnił się na uroczystość... 24 godziny. "Wbite do łba miałem, że wesela odbywają się w sobotę (ewentualnie-na Śląsku Opolskim -w środku tygodnia). Kolejna w życiu nauczka i kolejna lekcja, że należy czytać (nawet zaproszenia) z uwagą i zrozumieniem. Szczęść Boże Młodej Parze!"– pisał lider Kukiz'15.

Jak zareagował na to Paweł Szramka? – Osoba Pawła Kukiza jest bardzo istotna chociażby z tego względu, że gdybym nie podjął z nim współpracy, gdybym nie wystartował z jego list, to prawdopodobnie nie spotkałbym nigdy mojej obecnej żony. To wpadka, ale nie będę oceniał, czy wielka, czy mała. Stało się i nie ma co rozgrzebywać tematu. Paweł dzwonił do mnie już w drodze powrotnej z gratulacjami – powiedział nam polityk.

